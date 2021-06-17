Власти Петербурга сообщили о госпитализации 850 человек в сутки из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ежесуточное число госпитализаций в больницы для больных COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек, сообщил Комитет по здравоохранению города.
Доля тяжелых больных в стационарах города составляет около 18%. «На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких – 269 пациентов», — говорится в сообщении комитета.
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в городе прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. На сегодняшний день в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19, отметили в комитете. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных.
«К оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», — отмечается в сообщении.
В Петербурге за последние сутки было выявлено 946 случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 927 заболевших. Число умерших составило 61 человек — накануне было 63 человека.