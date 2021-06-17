Власти Петербурга сообщили о госпитализации 850 человек в сутки из-за коронавируса

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в городе прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. На сегодняшний день в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19, отметили в комитете. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных.