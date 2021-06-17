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Власти Петербурга сообщили о госпитализации 850 человек в сутки из-за коронавируса

Ведомости

В Санкт-Петербурге ежесуточное число госпитализаций в больницы для больных COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек, сообщил Комитет по здравоохранению города. 

Доля тяжелых больных в стационарах города составляет около 18%. «На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких –  269 пациентов», — говорится в сообщении комитета. 

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в городе прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. На сегодняшний день в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19, отметили в комитете. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных. 

«К оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», — отмечается в сообщении. 

В Петербурге за последние сутки было выявлено 946 случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 927 заболевших. Число умерших составило 61 человек — накануне было 63 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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