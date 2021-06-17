В России за сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 177 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 3,8 млн человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — почти 33,5 млн случаев, а также в Индии (более 29,7 млн), Бразилии (свыше 17,6 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (свыше 5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.