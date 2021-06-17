В России за сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса
В России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июня. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047.
Кроме того, за последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта. В целом от COVID-19 скончались 127 992 россиянина.
Вчера, 16 июня, оперштаб сообщил о 13 397 новых случаях заражения коронавирусом. Умерли 396 человек.
За сутки от коронавируса выздоровели 11 205 россиян. За все время — 4 839 705.
В Москве в течение 24 часов коронавирус подтвердился у 6195 жителей. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии в столице выявили 1 260 089 случаев заболевания.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1208), Санкт-Петербург (+946), Республика Бурятия (+217) и Нижегородская область (+207).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 177 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 3,8 млн человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — почти 33,5 млн случаев, а также в Индии (более 29,7 млн), Бразилии (свыше 17,6 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (свыше 5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.