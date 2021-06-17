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В России за сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июня. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047.

Кроме того, за последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта. В целом от COVID-19 скончались 127 992 россиянина.

Вчера, 16 июня, оперштаб сообщил о 13 397 новых случаях заражения коронавирусом. Умерли 396 человек.

За сутки от коронавируса выздоровели 11 205 россиян. За все время — 4 839 705.

В Москве в течение 24 часов коронавирус подтвердился у 6195 жителей. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии в столице выявили 1 260 089 случаев заболевания.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1208), Санкт-Петербург (+946), Республика Бурятия (+217) и Нижегородская область (+207).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 177 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 3,8 млн человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — почти 33,5 млн случаев, а также в Индии (более 29,7 млн), Бразилии (свыше 17,6 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (свыше 5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

Ранее по теме: Песков поддержал решение регионов об обязательной вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных