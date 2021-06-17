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Общество

Песков поддержал решение регионов об обязательной вакцинации от COVID-19

Ведомости

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников некоторых сфер в Москве, Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине является движением в правильном направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С учетом ситуации абсолютно в правильном. Это моя личная точка зрения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, несмотря на создание всех условий для вакцинации, прививочная кампания в России идет слабо. «У нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере», — отметил он.

Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

Вчера санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними схожие решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. Кроме того, ранее, 19 мая, в Якутии обязали все организации и индивидуальных предпринимателей региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от COVID-19. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.

Вчера на фоне решения правительства Москвы об обязательной вакцинации Песков заявил, что о распространении данной меры на всю страну по-прежнему речи не идет. До этого, 26 мая, нецелесообразным отказ от принципа добровольности прививок назвал президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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