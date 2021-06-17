Сахалин введет обязательные прививки для работников сферы торговли и услуг
Обязательная вакцинация некоторых групп населения начнется в понедельник в Сахалинской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача региона Ольгу Фунтусову. Ранее обязательную вакцинацию ввели власти Москвы, Московской области и Кемеровской области.
«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала Фунтусова.
По ее словам, обязательные прививки должны будут сделать работники сфер образования, здравоохранения, торговли, услуг, общепита, сотрудники МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек, театров, кинотеатров и т.д.
Фунтусова рассказала, что сейчас Сахалинская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России с высокой заболеваемостью коронавирусом. 11 мая регион был на 82 месте, 22 мая – на 25 месте. Доля свободных коек снизилась с 64% до 23,2%.
Врач пояснила, что резкий рост заболеваемости коронавирусом вызван низкими темпами вакцинации и полным игнорированием населением масочного режима и социальной дистанции.
По данным оперштаба, в Сахалинской области за весь период выявлено 23 630 случаев заражения. 22 886 пациентов вылечились от коронавируса, 55 – умерли. 16 июня был выявлен 51 новый случай заражения, 44 человека выздоровели.