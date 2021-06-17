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Сахалин введет обязательные прививки для работников сферы торговли и услуг

Ведомости

Обязательная вакцинация некоторых групп населения начнется в понедельник в Сахалинской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача региона Ольгу Фунтусову. Ранее обязательную вакцинацию ввели власти Москвы, Московской области и Кемеровской области.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала Фунтусова.

По ее словам, обязательные прививки должны будут сделать работники сфер образования, здравоохранения, торговли, услуг, общепита, сотрудники МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек, театров, кинотеатров и т.д.

Фунтусова рассказала, что сейчас Сахалинская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России с высокой заболеваемостью коронавирусом. 11 мая регион был на 82 месте, 22 мая – на 25 месте. Доля свободных коек снизилась с 64% до 23,2%.

Врач пояснила, что резкий рост заболеваемости коронавирусом вызван низкими темпами вакцинации и полным игнорированием населением масочного режима и социальной дистанции.

По данным оперштаба, в Сахалинской области за весь период выявлено 23 630 случаев заражения. 22 886 пациентов вылечились от коронавируса, 55 – умерли. 16 июня был выявлен 51 новый случай заражения, 44 человека выздоровели.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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