Сахалин введет обязательные прививки для работников сферы торговли и услуг

Фунтусова рассказала, что сейчас Сахалинская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России с высокой заболеваемостью коронавирусом. 11 мая регион был на 82 месте, 22 мая – на 25 месте. Доля свободных коек снизилась с 64% до 23,2%.