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В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Ведомости

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.

«Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первую дозу вакцины необходимо получить до 17 июля. При этом можно также привиться однокомпонентным препаратом «Спутник лайт». Вторую прививку следует сделать до 17 августа.

Отмечается, что не вакцинироваться могут граждане, у которых есть противопоказания к прививке.

По данным оперштаба на 16 мая, за последние сутки в Кемеровской области выявили 89 новых случаев коронавируса. Этот показатель рекордный с 12 февраля. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 38 037 жителей региона. Из них 759 умерли.

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую. Кроме того, ранее обязательную вакцинацию для работающих граждан ввели власти Якутии.

Ранее по теме: Кремль исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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