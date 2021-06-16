В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую. Кроме того, ранее обязательную вакцинацию для работающих граждан ввели власти Якутии.