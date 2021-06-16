В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей
Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.
«Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первую дозу вакцины необходимо получить до 17 июля. При этом можно также привиться однокомпонентным препаратом «Спутник лайт». Вторую прививку следует сделать до 17 августа.
Отмечается, что не вакцинироваться могут граждане, у которых есть противопоказания к прививке.
По данным оперштаба на 16 мая, за последние сутки в Кемеровской области выявили 89 новых случаев коронавируса. Этот показатель рекордный с 12 февраля. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 38 037 жителей региона. Из них 759 умерли.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую. Кроме того, ранее обязательную вакцинацию для работающих граждан ввели власти Якутии.