Власти Подмосковья сообщили о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки
Количество заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки составило 1811 — это максимальное значение с начала пандемии, заявила заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения области Светлана Стригункова в ходе совещания, передает пресс-служба областного кабмина.
«За неделю количество пациентов с подтвержденным вирусом выросло на 3%, или на 8500 человек. Количество выявлений в сутки достигло 1800 человек — это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — сказала Стригункова.
До 10 июля в регионе планируется развернуть еще 1500 коек для больных COVID-19, за прошлую неделю их число увеличилось на 2000, или на 20%. Ежесуточно в Подмосковье госпитализируют с коронавирусом чуть более 1000 человек.
По данным оперативного штаба на 21 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1811 новых случаев коронавируса, 997 человек выздоровели, 13 — умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 292 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту новых случаев COVID-19 Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.