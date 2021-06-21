Власти Подмосковья сообщили о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

«За неделю количество пациентов с подтвержденным вирусом выросло на 3%, или на 8500 человек. Количество выявлений в сутки достигло 1800 человек — это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — сказала Стригункова.