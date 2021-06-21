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Власти Подмосковья сообщили о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

Ведомости

Количество заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки составило 1811 — это максимальное значение с начала пандемии, заявила заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения области Светлана Стригункова в ходе совещания, передает пресс-служба областного кабмина.

«За неделю количество пациентов с подтвержденным вирусом выросло на 3%, или на 8500 человек. Количество выявлений в сутки достигло 1800 человек — это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — сказала Стригункова.

До 10 июля в регионе планируется развернуть еще 1500 коек для больных COVID-19, за прошлую неделю их число увеличилось на 2000, или на 20%. Ежесуточно в Подмосковье госпитализируют с коронавирусом чуть более 1000 человек.

По данным оперативного штаба на 21 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1811 новых случаев коронавируса, 997 человек выздоровели, 13 — умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 292 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту новых случаев COVID-19 Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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