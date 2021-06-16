Воробьев объяснил обязательную вакцинацию в Подмосковье

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – сказал Воробьев. Он отметил, что прививка – «дело добровольное», однако если человек не привит и работает на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, он рискует сам и может заразить других.