Воробьев объяснил обязательную вакцинацию в Подмосковье
Вакцинация от коронавируса 60% жителей Московской области позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить введение новых ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, которого цитирует в Instagram его пресс-служба.
«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – сказал Воробьев. Он отметил, что прививка – «дело добровольное», однако если человек не привит и работает на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, он рискует сам и может заразить других.
Губернатор призвал граждан отнестись к решению с пониманием и объяснил, что «другого пути у нас нет»: вирус «непредсказуем и меняется», в регионе растет число заболевших и госпитализированных. При этом чаще стали болеть люди в возрасте от 20 до 50 лет. «Это те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи кладут их на кислород», – подчеркнул Воробьев.
Губернатор подписал постановление, в котором поручено исполнить требования главного санитарного врача Московской области, в частности, об обязательной вакцинации граждан, работа которых связана со сферой услуг и непосредственным контактом с людьми. Кроме того, прививка обязательна для государственных и муниципальных служащих, а также работников органов власти и подведомственных им организаций. Всего в Подмосковье необходимо вакцинировать не менее 60% работающих жителей. Все предприятия, где сотрудники лично контактируют с людьми, должны подать сведения о сделанных прививках на региональный портал госуслуг с 1 по 15 июля 2021 г., рассказали в пресс-службе.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», но необходимым. По данным оперативного штаба на 16 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1187 новых случаев коронавируса. За сутки 945 человек выздоровели, 9 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 284 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.