Кремль поддержал решение Собянина ограничить посещение кафе непривитым от COVID-19

19 июня суточный прирост людей с выявленным коронавирусом в Москве составил 9120 человек, что стало абсолютным рекордном за все время пандемии в России. Сегодня показатель был ниже — 6555 новых случаев. Столица лидирует среди регионов страны как по ежедневной динамике заболевших COVID-19, так и по их общему за все время числу — сейчас их больше 1,3 млн. Умерли при этом 21 598 жителей города с подтвержденным коронавирусом.