Кремль поддержал решение Собянина ограничить посещение кафе непривитым от COVID-19
Кремль поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина запретить гражданам, у которых нет прививки от коронавируса, справки о перенесенным в течение полугода COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, посещать заведения общественного питания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал он агентству ТАСС.
Требования в отношении общепита вступают в силу с 28 июня. Кафе и рестораны должны создать систему проверки наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих, что те могут находиться в заведении. В противном случае организации смогут работать только навынос и доставку. Фудкортам, которые в настоящий момент закрыты, разрешат работать после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей без QR-кодов. Собянин уточнил, что бумажные справки и сертификаты клиентов приниматься не будут.
Кроме того, с 22 июня в Москве вводится временный запрет концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек вне зависимости от того, проводятся те в помещении или на открытом воздухе. Данные меры отменят, если организаторы мероприятий создадут «свободную от ковида» зону и «будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды». Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек.
Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников общепита и сферы услуг. Сделать это необходимо до 15 августа.
Сегодня Песков также сообщил о неизбежности дискриминации людей, которые не сделали прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента, люди без иммунитета к инфекции так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем люди с антителами.
19 июня суточный прирост людей с выявленным коронавирусом в Москве составил 9120 человек, что стало абсолютным рекордном за все время пандемии в России. Сегодня показатель был ниже — 6555 новых случаев. Столица лидирует среди регионов страны как по ежедневной динамике заболевших COVID-19, так и по их общему за все время числу — сейчас их больше 1,3 млн. Умерли при этом 21 598 жителей города с подтвержденным коронавирусом.