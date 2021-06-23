Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

В «Векторе» прокомментировали информацию о «московском» штамме коронавируса

Ведомости

Говорить о московском варианте коронавируса, который обладал бы отличительными от уже существующих штаммов свойствами, на данный момент сложно, сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр «Вектор».

О возможности появления специфических штаммов коронавируса в Москве 12 июня рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. «Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле.

«В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами», — говорится в сообщении.

В «Векторе» считают, что так называемый московский штамм является «по большей части условным и гипотетическим феноменом».

«Речь в первую очередь идет о том, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, местный генетический "окрас", обусловленный какими-то точечными заменами. Знание этой специфики позволяет нам лучше отслеживать распространение вируса и оптимизировать санитарные меры», — добавили в «Векторе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.

Ранее по теме: В Москву поступит вакцина от коронавируса в виде спрея для носа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных