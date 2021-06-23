В «Векторе» прокомментировали информацию о «московском» штамме коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.