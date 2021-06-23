В «Векторе» прокомментировали информацию о «московском» штамме коронавируса
Говорить о московском варианте коронавируса, который обладал бы отличительными от уже существующих штаммов свойствами, на данный момент сложно, сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр «Вектор».
О возможности появления специфических штаммов коронавируса в Москве 12 июня рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. «Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле.
«В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами», — говорится в сообщении.
В «Векторе» считают, что так называемый московский штамм является «по большей части условным и гипотетическим феноменом».
«Речь в первую очередь идет о том, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, местный генетический "окрас", обусловленный какими-то точечными заменами. Знание этой специфики позволяет нам лучше отслеживать распространение вируса и оптимизировать санитарные меры», — добавили в «Векторе».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.