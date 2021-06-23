Собянин заявил об отсутствии оптимистичных прогнозов по ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в столице: по его словам, она будет сложной, а оптимистические прогнозы делать не приходится. Об этом он сказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«На мой взгляд, ситуация будет сложной, и пока не то, что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам мэра, власти Москвы будут отслеживать развитие ситуации с распространением коронавируса в столице и принимать все необходимые меры как для обеспечения здоровья граждан, так и для продолжения нормального функционирования экономики города.
По данным оперштаба на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, из них 6534 – в Москве. Всего в России выявлено около 5,4 млн случаев заражения вирусом. 4,9 млн человек выздоровели, 130,9 тыс. – скончались.