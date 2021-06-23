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Собянин заявил об отсутствии оптимистичных прогнозов по ситуации с коронавирусом

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в столице: по его словам, она будет сложной, а оптимистические прогнозы делать не приходится. Об этом он сказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«На мой взгляд, ситуация будет сложной, и пока не то, что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра, власти Москвы будут отслеживать развитие ситуации с распространением коронавируса в столице и принимать все необходимые меры как для обеспечения здоровья граждан, так и для продолжения нормального функционирования экономики города.

По данным оперштаба на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, из них 6534 – в Москве. Всего в России выявлено около 5,4 млн случаев заражения вирусом. 4,9 млн человек выздоровели, 130,9 тыс. – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных