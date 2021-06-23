Собянин заявил об отсутствии оптимистичных прогнозов по ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в столице: по его словам, она будет сложной, а оптимистические прогнозы делать не приходится. Об этом он сказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.