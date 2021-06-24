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СМИ сообщили о смерти основателя антивируса McAfee в испанской тюрьме

Ведомости

Основатель антивируса McAfee Джон Макафи был найден мертвым в тюрьме в Барселоне, сообщило издание El Pais. Источники в полиции рассказали, что рассматривают смерть Макафи как самоубийство.

Министерство юстиции уверяет, что «все указывает на то, что это может быть смерть от самоубийства». Полиция не обнаружила признаков криминала.

Адвокат Макафи Хавьер Вильяльба заявил агентству Reuters, что смерть бизнесмена связана с самоубийством, он не выдержал в тюрьме. «Это результат жестокой системы, у которой не было оснований так долго держать этого человека в тюрьме», — отметил адвокат.

75-летний Макафи был задержан 3 октября 2020 г. в аэропорту Эль-Прат, когда собирался улететь в Турцию. Его арестовали по просьбе США, где Макафи обвиняется в уклонении от уплаты налогов с прибыли, предположительно полученной от торговли криптовалютой. Макафи провел в испанской тюрьме восемь месяцев. Издание отметило, что бизнесмен боялся провести в тюрьме в США остаток своей жизни. В тот же день агентство Efe сообщило о его экстрадиции в США.

Макафи основал компанию McAfee в 1987 г. Она разрабатывает антивирусное программное обеспечение. В 2011 г. компанию приобрела корпорация Intel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных