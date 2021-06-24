СМИ сообщили о смерти основателя антивируса McAfee в испанской тюрьме
Основатель антивируса McAfee Джон Макафи был найден мертвым в тюрьме в Барселоне, сообщило издание El Pais. Источники в полиции рассказали, что рассматривают смерть Макафи как самоубийство.
Министерство юстиции уверяет, что «все указывает на то, что это может быть смерть от самоубийства». Полиция не обнаружила признаков криминала.
Адвокат Макафи Хавьер Вильяльба заявил агентству Reuters, что смерть бизнесмена связана с самоубийством, он не выдержал в тюрьме. «Это результат жестокой системы, у которой не было оснований так долго держать этого человека в тюрьме», — отметил адвокат.
75-летний Макафи был задержан 3 октября 2020 г. в аэропорту Эль-Прат, когда собирался улететь в Турцию. Его арестовали по просьбе США, где Макафи обвиняется в уклонении от уплаты налогов с прибыли, предположительно полученной от торговли криптовалютой. Макафи провел в испанской тюрьме восемь месяцев. Издание отметило, что бизнесмен боялся провести в тюрьме в США остаток своей жизни. В тот же день агентство Efe сообщило о его экстрадиции в США.
Макафи основал компанию McAfee в 1987 г. Она разрабатывает антивирусное программное обеспечение. В 2011 г. компанию приобрела корпорация Intel.