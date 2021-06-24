СМИ сообщили о смерти основателя антивируса McAfee в испанской тюрьме

75-летний Макафи был задержан 3 октября 2020 г. в аэропорту Эль-Прат, когда собирался улететь в Турцию. Его арестовали по просьбе США, где Макафи обвиняется в уклонении от уплаты налогов с прибыли, предположительно полученной от торговли криптовалютой. Макафи провел в испанской тюрьме восемь месяцев. Издание отметило, что бизнесмен боялся провести в тюрьме в США остаток своей жизни. В тот же день агентство Efe сообщило о его экстрадиции в США.