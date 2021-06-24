Сотрудников служб доставки в Москве обязали привиться от коронавируса

До этого, согласно постановлению, в число столичных отраслей экономики, где 60% работников должны быть привиты, вошли торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, почта, МФЦ, общественный транспорт, такси, образование, здравоохранение и другие. Некоторые компании, в частности, «Яндекс», ранее заявили, что сами начали вакцинацию своих курьеров, еще до того, как вышли изменения в постановление.