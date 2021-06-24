Сотрудников служб доставки в Москве обязали привиться от коронавируса
Сотрудников служб доставки в Москве обязали привиться от коронавируса, следует из постановления столичного управления Роспотребнадзора.
До этого, согласно постановлению, в число столичных отраслей экономики, где 60% работников должны быть привиты, вошли торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, почта, МФЦ, общественный транспорт, такси, образование, здравоохранение и другие. Некоторые компании, в частности, «Яндекс», ранее заявили, что сами начали вакцинацию своих курьеров, еще до того, как вышли изменения в постановление.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер услуг и госслужащих. Это сотрудники торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения. Вскоре аналогичные меры приняли более десяти российских регионов.
По данным оперштаба на 23 июня, в Москве было зарегистрировано максимальное число смертей от коронавируса за всю пандемию — скончались 88 человек. Всего за сутки вчера выявили 6 534 новых случая коронавируса. 22 июня было зарегистрировано 6 555 инфицированных.