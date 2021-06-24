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Сотрудников служб доставки в Москве обязали привиться от коронавируса

Ведомости

Сотрудников служб доставки в Москве обязали привиться от коронавируса, следует из постановления столичного управления Роспотребнадзора.

До этого, согласно постановлению, в число столичных отраслей экономики, где 60% работников должны быть привиты, вошли торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, почта, МФЦ, общественный транспорт, такси, образование, здравоохранение и другие. Некоторые компании, в частности, «Яндекс», ранее заявили, что сами начали вакцинацию своих курьеров, еще до того, как вышли изменения в постановление.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер услуг и госслужащих. Это сотрудники торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения. Вскоре аналогичные меры приняли более десяти российских регионов.

По данным оперштаба на 23 июня, в Москве было зарегистрировано максимальное число смертей от коронавируса за всю пандемию — скончались 88 человек. Всего за сутки вчера выявили 6 534 новых случая коронавируса. 22 июня было зарегистрировано 6 555 инфицированных. 

Ранее по теме: «Яндекс» организовал вакцинацию водителей и курьеров от коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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