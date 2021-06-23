«Яндекс» организовал вакцинацию водителей и курьеров от коронавируса в Москве

«Водители и курьеры, которые выполняют заказы Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки, смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в одной из специальных точек в Москве», — говорится в сообщении. В «Яндекс» уточнили, что семь пунктов организованы с сегодняшнего дня на базе курьерских центров и таксопарков на улицах Дорожная, Авиамоторная, Мелитопольская, Большая Татарская, в Лихачевском переулке, Огородном и Тюменском проездах Москвы. Впоследствии их адреса будут регулярно меняться.