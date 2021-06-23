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«Яндекс» организовал вакцинацию водителей и курьеров от коронавируса в Москве

Ведомости

«Яндекс» организовал в Москве выездные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса для водителей и курьеров своих сервисов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Водители и курьеры, которые выполняют заказы Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки, смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в одной из специальных точек в Москве», — говорится в сообщении. В «Яндекс» уточнили, что семь пунктов организованы с сегодняшнего дня на базе курьерских центров и таксопарков на улицах Дорожная, Авиамоторная, Мелитопольская, Большая Татарская, в Лихачевском переулке, Огородном и Тюменском проездах Москвы. Впоследствии их адреса будут регулярно меняться.

Вакцинация будет бесплатной, она будет проходить каждый день с 9:00 до 18:00. Перед прививкой водителя или курьера попросят показать действующий аккаунт в «Яндекс.Про». «Яндекс за свой счет организовал пункты вакцинации и взял на себя все расходы на оплату услуг медперсонала клиники — одной из ведущих медицинских сетей в стране», — отметили в компании.

Кроме того, в «Яндексе» пообещали оказать дополнительную поддержку всем водителям и курьерам, которые прошли или пройдут вакцинацию.

Неделей ранее «Яндекс» вместе с «Ситимобил» и Gett поддержали постановления властей Москвы и Московской области о необходимости обязательной вакцинации таксистов. Это произошло после того, как главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие.

Ранее по теме: Крупнейшие агрегаторы такси поддержали вакцинацию водителей в Москве и Подмосковье
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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