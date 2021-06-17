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Крупнейшие агрегаторы такси поддержали вакцинацию водителей в Москве и Подмосковье

Ведомости

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett поддержали постановления властей Москвы и Московской области о необходимости обязательной вакцинации таксистов, следует из совместного заявления агрегаторов.

«Мы понимаем и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе. Сервисы по заказу такси принимают все возможные меры, повышающие уровень вакцинации от COVID19 среди партнеров-перевозчиков», — говорится в заявлении. Агрегаторы такси подчеркнули, что находятся на связи с городскими властями и прорабатываю механизмы, «которые позволят нашим партнерам-перевозчикам соблюдать эти требования».

«Как и ранее, мы продолжим делать все, чтобы такси оставалось безопасным городским транспортом в условиях пандемии», — отметили сервисы такси в своем совместном заявлении. Они напомнили, что по опыту предыдущих волн пандемии «такси является социально-значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса»

Кроме того, в «Ситимобил» «Ведомостям» также заявили, что готовы предоставить свою инфраструктуру («Дома такси») для развертывания пунктов вакцинации водителей, включая и тех, кто не сотрудничает с нашим сервисом). «Такие пространства расположены более чем в 10 городах по всей стране и ежемесячно их посещают до 100 тысяч водителей такси всех агрегаторов», — пояснили в сервисе.

«Мы сейчас общаемся с Роспотребнадзором на эту тему и готовы оперативно предоставить эти площадки.«Важно сохранить доступность такси для населения», — сообщили в агрегаторе.

В «Яндекс.Такси» отдельно сообщили «Ведомостям», что готовы активно участвовать в вакцинации водителей и уже активно помогают в этом своим партнерам. «Крупные онлайн-сервисы объединили усилия, вместе мы находимся на связи с властями. Водителям, прошедшим вакцинацию, "Яндекс.Такси" обязательно окажет дополнительную поддержку», — добавили в сервисе.

Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие.

Кроме того, сегодня вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что власти региона не будут допускать к работе водителей автобусов и такси, которые не привились от коронавируса. Сертификаты о вакцинации будет проверять у них полиция на блок-постах.  

Ранее по теме: В Подмосковье непривитых водителей такси и автобусов не допустят к работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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