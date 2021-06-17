Крупнейшие агрегаторы такси поддержали вакцинацию водителей в Москве и Подмосковье

Кроме того, в «Ситимобил» «Ведомостям» также заявили, что готовы предоставить свою инфраструктуру («Дома такси») для развертывания пунктов вакцинации водителей, включая и тех, кто не сотрудничает с нашим сервисом). «Такие пространства расположены более чем в 10 городах по всей стране и ежемесячно их посещают до 100 тысяч водителей такси всех агрегаторов», — пояснили в сервисе.