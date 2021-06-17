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В Подмосковье непривитых водителей такси и автобусов не допустят к работе

Ведомости

Власти Московской области не будут допускать к работе не привившихся от коронавируса водителей автобусов и такси, сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков. Трансляция заседания велась телеканалом «з60».

«Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», — сказал Тресков. Он пояснил, что власти региона составят списки водителей с указанием даты и места вакцинации. Каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня.

«Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси», — сказал Тресков, пояснив, что с 18 июня все водители начнут получать уведомления. Вице-губернатор добавил, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие QR-кодов, либо ковид-паспортов у таксистов на блок-постах.

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Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие.

Всего в Подмосковье, таким образом, подлежат вакцинации около 670 тыс. человек. Население региона приближается к 8 млн человек. В Москве, по оценке властей, обязательной вакцинации подлежат 2 млн человек из 12 млн населения города.

По данным оперштаба на 17 июня, Московская область находится на втором месте по приросту больных коронавирусом в России. За сутки в ней выявили 1208 новых случаев. Для сравнения вчера, 16 июня в Подмосковье было зафиксировано 1 187 новых случаев коронавируса, а 15 июня — 1135. Всего на 17 июня в России коронавирусом за сутки заразились 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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