В Подмосковье непривитых водителей такси и автобусов не допустят к работе

«Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», — сказал Тресков. Он пояснил, что власти региона составят списки водителей с указанием даты и места вакцинации. Каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня.