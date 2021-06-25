В Москве открыли пункты вакцинации в детских поликлиниках
Пункты вакцинации от коронавируса открыли в 19 детских поликлиниках Москвы, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.
«На фоне такого высокого спроса (на вакцинацию. – Ведомости) мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник», — говорится в сообщении.
Также оперштаб сообщил, что время работы пунктов вакцинации продлевается на два часа – до 22:00.
В штабе напомнили, что вакцинация в городских поликлиниках Москвы проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи можно сделать прививку в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Они будут работать с 8:00 до последнего желающего вакцинироваться. Также без записи работают пункты вакцинации в торговых центрах.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».