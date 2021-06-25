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В Москве открыли пункты вакцинации в детских поликлиниках

Ведомости

Пункты вакцинации от коронавируса открыли в 19 детских поликлиниках Москвы, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.

«На фоне такого высокого спроса (на вакцинацию. – Ведомости) мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник», — говорится в сообщении.

Также оперштаб сообщил, что время работы пунктов вакцинации продлевается на два часа – до 22:00.

В штабе напомнили, что вакцинация в городских поликлиниках Москвы проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи можно сделать прививку в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Они будут работать с 8:00 до последнего желающего вакцинироваться. Также без записи работают пункты вакцинации в торговых центрах.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных