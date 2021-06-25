В Москве открыли пункты вакцинации в детских поликлиниках

В штабе напомнили, что вакцинация в городских поликлиниках Москвы проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи можно сделать прививку в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Они будут работать с 8:00 до последнего желающего вакцинироваться. Также без записи работают пункты вакцинации в торговых центрах.