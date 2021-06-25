Роструд объяснил законность отстранения от работы непривитых от COVID-19
Трудовой кодекс дает право работодателю отстранить от работы сотрудника, который не сделал профилактическую прививку, если работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.
В ведомстве пояснили, что работодатель может отстранить сотрудника от работы в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ. «Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — говорится в сообщении.
В Роструде подчеркнули, что вакцинироваться нужно в случаях, когда есть высокий риск заболевания и его дальнейшего распространения. Оперштаб Москвы ранее сообщил, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации от коронавируса без уважительной причины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вакцинация в стране проходит добровольно. Он объяснил свою позицию тем, что если работник сферы услуг, который подлежит обязательной вакцинации от коронавируса, не хочет делать прививку, он может поменять сферу деятельности.
Ранее о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».