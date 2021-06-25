Роструд объяснил законность отстранения от работы непривитых от COVID-19

В Роструде подчеркнули, что вакцинироваться нужно в случаях, когда есть высокий риск заболевания и его дальнейшего распространения. Оперштаб Москвы ранее сообщил, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации от коронавируса без уважительной причины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вакцинация в стране проходит добровольно. Он объяснил свою позицию тем, что если работник сферы услуг, который подлежит обязательной вакцинации от коронавируса, не хочет делать прививку, он может поменять сферу деятельности.