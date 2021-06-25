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В московские пункты вакцинации поступила вакцина «Ковивак»

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Ковивак» появилась в пяти пунктах вакцинации в Москве, говорится на сайте mos.ru. 22 июня правительство Москвы сообщило, что вакцина закончилась.

««Ковивак» в 5 центрах вакцинации на базе городских поликлиник, нужно записываться заранее», — говорится на сайте. В сообщении отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.

Поставить прививку вакциной «Ковивак» можно в пяти детских поликлиниках Москвы.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

По данным оперштаба на 25 июня, в России за сутки выявили 20 393 случая заражения коронавирусом, из них 7916 – в Москве. За весь период в городе заболели коронавирусом 1 323 757 человек, из них 166 301 пациент продолжает лечение. 1 135 580 человек выздоровели от коронавируса в городе, 21 876 – скончались.

Ранее по теме: Роспотребнадзор анонсировал обязательную вакцинацию еще в восьми регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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