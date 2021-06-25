В московские пункты вакцинации поступила вакцина «Ковивак»
Вакцина от коронавируса «Ковивак» появилась в пяти пунктах вакцинации в Москве, говорится на сайте mos.ru. 22 июня правительство Москвы сообщило, что вакцина закончилась.
««Ковивак» в 5 центрах вакцинации на базе городских поликлиник, нужно записываться заранее», — говорится на сайте. В сообщении отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.
Поставить прививку вакциной «Ковивак» можно в пяти детских поликлиниках Москвы.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 25 июня, в России за сутки выявили 20 393 случая заражения коронавирусом, из них 7916 – в Москве. За весь период в городе заболели коронавирусом 1 323 757 человек, из них 166 301 пациент продолжает лечение. 1 135 580 человек выздоровели от коронавируса в городе, 21 876 – скончались.