В московские пункты вакцинации поступила вакцина «Ковивак»

По данным оперштаба на 25 июня, в России за сутки выявили 20 393 случая заражения коронавирусом, из них 7916 – в Москве. За весь период в городе заболели коронавирусом 1 323 757 человек, из них 166 301 пациент продолжает лечение. 1 135 580 человек выздоровели от коронавируса в городе, 21 876 – скончались.