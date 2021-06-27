Путин поручил расширить программу семейной ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить расширение программы семейной ипотеки по ставке 6% на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., даже если у них всего один ребенок. Ранее с данной инициативой глава государства выступил на ПМЭФ-2021.
«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн. руб. в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн. руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме этого Путин поручил продлить до 1 июля 2022 г. срок действия программы льготной ипотеки с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб.
На данный момент программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. По данным Минфина на март 2021 г., за все время действия программы семейной ипотеки по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб.