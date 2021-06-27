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Путин поручил расширить программу семейной ипотеки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить расширение программы семейной ипотеки по ставке 6% на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., даже если у них всего один ребенок. Ранее с данной инициативой глава государства выступил на ПМЭФ-2021.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн. руб. в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн. руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме этого Путин поручил продлить до 1 июля 2022 г. срок действия программы льготной ипотеки с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. 

На данный момент программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. По данным Минфина на март 2021 г., за все время действия программы семейной ипотеки по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб.

Ранее по теме: Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных