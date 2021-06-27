Путин поручил расширить программу семейной ипотеки

На данный момент программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. По данным Минфина на март 2021 г., за все время действия программы семейной ипотеки по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб.