Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Эксперты заявили, что заболеваемость коронавирусом должна начать снижаться в конце июля благодаря вакцинации и окончанию экзаменов. Резкий рост заболеваемости, по их оценке, не может длиться долго.



Число заразившихся коронавирусом в России вновь начало расти с начала июня. По данным оперативного штаба, если с конца марта суточный прирост колебался в пределах примерно 8–9 тыс. заразившихся, то 30 июня показатель составил более 21 тыс. человек. Количество умерших также увеличилось. За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 669 человек. Это новый абсолютный максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд по суточным смертям был 29 июня, тогда умерли 650 человек.