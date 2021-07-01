Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на сентябрь, сообщили «Известия» со ссылкой на расчеты ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета.
Ученые создали математическую модель, которая позволяет построить девять кривых распространения коронавируса, первая из них – самая пессимистичная, девятая – самая оптимистичная. Сейчас ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми.
«Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тыс. человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября», — отметил руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.
По его словам, если будет реализован сценарий четвертой кривой, число активных больных составит около 280 тыс. человек, пик заболеваемости придется на 16 сентября. По словам Боровкова, прогнозы по третьему пику в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике. Согласно самому пессимистичному сценарию, пик заболеваемости придется на конец лета, количество активных больных в Москве составит 443 тыс.
Эксперты заявили, что заболеваемость коронавирусом должна начать снижаться в конце июля благодаря вакцинации и окончанию экзаменов. Резкий рост заболеваемости, по их оценке, не может длиться долго.
Число заразившихся коронавирусом в России вновь начало расти с начала июня. По данным оперативного штаба, если с конца марта суточный прирост колебался в пределах примерно 8–9 тыс. заразившихся, то 30 июня показатель составил более 21 тыс. человек. Количество умерших также увеличилось. За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 669 человек. Это новый абсолютный максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд по суточным смертям был 29 июня, тогда умерли 650 человек.