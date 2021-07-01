В Москве возбудили 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал подделку справок о вакцинации и противопоказаниях к прививке «мошенничеством чистой воды». Он отметил, что это «абсолютно недопустимо», и призвал правоохранительные органы использовать весь имеющийся у них арсенал для пресечения подобных правонарушений. С 28 июня посещать столичные заведения общепита можно только при наличии QR-кода, который могут получить люди, вакцинированные от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.