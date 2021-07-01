Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Москве возбудили 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Ведомости

Столичная полиция возбудила с начала года 44 уголовных дела по фактам незаконного оборота поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок об отрицательных ПЦР-тестах, выявлении антител к COVID-19 и противопоказаниях к прививке, сообщил начальник управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сказал Васенин. По его словам, полицейские также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона для борьбы с пандемией.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал подделку справок о вакцинации и противопоказаниях к прививке «мошенничеством чистой воды». Он отметил, что это «абсолютно недопустимо», и призвал правоохранительные органы использовать весь имеющийся у них арсенал для пресечения подобных правонарушений. С 28 июня посещать столичные заведения общепита можно только при наличии QR-кода, который могут получить люди, вакцинированные от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Ранее по теме: Кремль призвал принять меры по борьбе с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных