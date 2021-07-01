В Москве возбудили 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов
Столичная полиция возбудила с начала года 44 уголовных дела по фактам незаконного оборота поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок об отрицательных ПЦР-тестах, выявлении антител к COVID-19 и противопоказаниях к прививке, сообщил начальник управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сказал Васенин. По его словам, полицейские также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона для борьбы с пандемией.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал подделку справок о вакцинации и противопоказаниях к прививке «мошенничеством чистой воды». Он отметил, что это «абсолютно недопустимо», и призвал правоохранительные органы использовать весь имеющийся у них арсенал для пресечения подобных правонарушений. С 28 июня посещать столичные заведения общепита можно только при наличии QR-кода, который могут получить люди, вакцинированные от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.