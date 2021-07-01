В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 543 человек, следует из статистики оперштаба на 1 июля. Это максимальный показатель с 17 января, когда в стране было зарегистрировано 23 586 новых случаев COVID-19. Скончались за сутки 672 пациента. Суточный рекорд смертности обновляется третий день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, а 30 июня — 669 человек.
Общее число случаев заражения в стране достигло 5 538 142. Умерли за все время пандемии 135 886 человек. Вчера, 30 июня, оперштаб сообщил о 21 042 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 7597 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5934 человека, скончались 108 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 365 812 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2663), Санкт-Петербург (+1612), Нижегородская (+378) и Брянская области (+320).
За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 017 321. Продолжают лечение 384 935.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 182 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,6 млн случаев, Индии (более 30,4 млн), Бразилии (свыше 18,5 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.