В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 543 человек, следует из статистики оперштаба на 1 июля. Это максимальный показатель с 17 января, когда в стране было зарегистрировано 23 586 новых случаев COVID-19. Скончались за сутки 672 пациента. Суточный рекорд смертности обновляется третий день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, а 30 июня — 669 человек.