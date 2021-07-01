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Власти Таиланда открыли остров Пхукет для привитых от COVID-19 туристов

Ведомости

Тайский остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, сообщает National News Bureau of Thailand со ссылкой на опубликованный в правительственном вестнике указ тайских властей.

Документ определяет туристические зоны в пилотных районах и устанавливает условия, время и другие критерии для путешественников, въезжающих в королевство. При этом российские туристы не попадают под действие разрешения, поскольку тайские власти относят Россию к странам среднего риска заражения коронавирусом.

Среди обязательных документов для путешественников указаны: отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета на остров, медицинская страховка на $100, покрывающая лечение от коронавируса, и сертификат о вакцинации. Кроме того, туристы должны приезжать из стран или районов с низким риском развития COVID-19.

Отмечается, что при желании туристов выехать за пределы отведенных туристических зон, они должны будут сдать ПЦР-тест за свой счет три раза: первый — в день прибытия, второй — на шестой или седьмой день, а третий-на 12-й или 13-й. 

Ранее сообщалось, что провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей. Сейчас 14-дневный карантин по прибытии в Таиланд является обязательным условием.

Ранее по теме: Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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