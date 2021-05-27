Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

По его словам, туристы смогут прибывать из стран с низким уровнем риска по коронавирусу, критерии оценки предоставит местный Минздрав. При этом прибывающие туристы должны пройти вакцинацию одобренными в их странах препаратами не раньше, чем за год до поездки. К этим странам, в частности, относятся Россия и Германия. Кроме того, мэр уточнил, что дети в возрасте до 12 лет должны будут предъявить справки о ПЦР-тестах, сделанных не ранее, чем за 72 часа до поездки.