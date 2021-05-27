Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов
Провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей, сообщает Bangkok Post со ссылкой на мэра Паттайи Сонтайю Кунплома.
«Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости помещаться на карантин на 14 дней, хотя они должны оставаться в районах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем им будет разрешено отправиться в другое место», - сказал мэр.
По его словам, туристы смогут прибывать из стран с низким уровнем риска по коронавирусу, критерии оценки предоставит местный Минздрав. При этом прибывающие туристы должны пройти вакцинацию одобренными в их странах препаратами не раньше, чем за год до поездки. К этим странам, в частности, относятся Россия и Германия. Кроме того, мэр уточнил, что дети в возрасте до 12 лет должны будут предъявить справки о ПЦР-тестах, сделанных не ранее, чем за 72 часа до поездки.
Помимо этого, мэр назвал еще одно условие пребывания туристов: они должны будут проживать только в тех отелях, которые получили сертификаты соответствия стандартам гигиены от властей страны.