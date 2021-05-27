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Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

Ведомости

Провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей, сообщает Bangkok Post со ссылкой на мэра Паттайи Сонтайю Кунплома.

«Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости помещаться на карантин на 14 дней, хотя они должны оставаться в районах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем им будет разрешено отправиться в другое место», - сказал мэр.

По его словам, туристы смогут прибывать из стран с низким уровнем риска по коронавирусу, критерии оценки предоставит местный Минздрав. При этом прибывающие туристы должны пройти вакцинацию одобренными в их странах препаратами не раньше, чем за год до поездки. К этим странам, в частности, относятся Россия и Германия. Кроме того, мэр уточнил, что дети в возрасте до 12 лет должны будут предъявить справки о ПЦР-тестах, сделанных не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Помимо этого, мэр назвал еще одно условие пребывания туристов: они должны будут проживать только в тех отелях, которые получили сертификаты соответствия стандартам гигиены от властей страны.

Ранее по теме: В Таиланде заинтересовались российской вакциной от коронавируса для животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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