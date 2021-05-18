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В Таиланде заинтересовались российской вакциной от коронавируса для животных

Ведомости

Представители одного из крупнейших фармпроизводителей Таиланда Supreme Pharmatech в ходе переговоров с Россельхознадзором и Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выразили желание импортировать российский препарат от коронавируса для животных, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Уточняется, что видеоконференция была проведена по инициативе тайской стороны.

В Supreme Pharmatech пояснили, что вакцина позволила бы снизить риск заражения коронавирусом как среди домашних, так и диких животных. Дело в том, что этот риск в Таиланде достаточно высок из-за особенностей жизни местного населения, большого потока туристов и климата в стране, пояснили в компании.

«Наличие и применение вакцины снизит вероятность мутации новой коронавирусной инфекции, которая, как известно, происходит путем межвидовой передачи вируса. Такая профилактика в Таиланде станет серьезным позитивным аргументом для туристов, которые планируют свой отдых в стране», — сообщили представители фармпроизводителя.

В Supreme Pharmatech пообещали приложить максимальные усилия, чтобы государственные органы Таиланда оперативно разрешили использование российской вакцины и ее поставку в страну. ФГБУ «ВНИИЗЖ» выразил готовность предоставить государству пробную партию в 10 000 доз.

31 марта Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре сообщила о регистрации в России первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Она получила название «Карнивак-Ков». 30 апреля была выпущена первая партия препарата объемом 17 000 доз.

Ранее по теме: В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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