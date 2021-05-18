В Таиланде заинтересовались российской вакциной от коронавируса для животных
Представители одного из крупнейших фармпроизводителей Таиланда Supreme Pharmatech в ходе переговоров с Россельхознадзором и Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выразили желание импортировать российский препарат от коронавируса для животных, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Уточняется, что видеоконференция была проведена по инициативе тайской стороны.
В Supreme Pharmatech пояснили, что вакцина позволила бы снизить риск заражения коронавирусом как среди домашних, так и диких животных. Дело в том, что этот риск в Таиланде достаточно высок из-за особенностей жизни местного населения, большого потока туристов и климата в стране, пояснили в компании.
«Наличие и применение вакцины снизит вероятность мутации новой коронавирусной инфекции, которая, как известно, происходит путем межвидовой передачи вируса. Такая профилактика в Таиланде станет серьезным позитивным аргументом для туристов, которые планируют свой отдых в стране», — сообщили представители фармпроизводителя.
В Supreme Pharmatech пообещали приложить максимальные усилия, чтобы государственные органы Таиланда оперативно разрешили использование российской вакцины и ее поставку в страну. ФГБУ «ВНИИЗЖ» выразил готовность предоставить государству пробную партию в 10 000 доз.
31 марта Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре сообщила о регистрации в России первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Она получила название «Карнивак-Ков». 30 апреля была выпущена первая партия препарата объемом 17 000 доз.