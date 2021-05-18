В Таиланде заинтересовались российской вакциной от коронавируса для животных

В Supreme Pharmatech пояснили, что вакцина позволила бы снизить риск заражения коронавирусом как среди домашних, так и диких животных. Дело в том, что этот риск в Таиланде достаточно высок из-за особенностей жизни местного населения, большого потока туристов и климата в стране, пояснили в компании.