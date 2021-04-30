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В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных

Ведомости

Институт Россельхознадзора выпустил первую партию вакцины от коронавируса для животных в объеме 17 тыc. доз, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, партия уже забронирована и в ближайшее время поступит в несколько городов и регионов России. «Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных COVID-19 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», — рассказала Мелано.

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для защиты животных от коронавируса. Интерес к препарату проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы провести переговоры по регистрации и поставкам вакцины в свои страны. Сейчас готовится досье на регистрацию препарата за рубежом, в том числе в ЕС.

Ранее по теме: Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в мае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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