В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных
Институт Россельхознадзора выпустил первую партию вакцины от коронавируса для животных в объеме 17 тыc. доз, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.
По ее словам, партия уже забронирована и в ближайшее время поступит в несколько городов и регионов России. «Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных COVID-19 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», — рассказала Мелано.
Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для защиты животных от коронавируса. Интерес к препарату проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы провести переговоры по регистрации и поставкам вакцины в свои страны. Сейчас готовится досье на регистрацию препарата за рубежом, в том числе в ЕС.