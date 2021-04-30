В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для защиты животных от коронавируса. Интерес к препарату проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы провести переговоры по регистрации и поставкам вакцины в свои страны. Сейчас готовится досье на регистрацию препарата за рубежом, в том числе в ЕС.