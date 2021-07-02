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J&J заявила об эффективности своей вакцины от дельта-штамма COVID-19

Ведомости

Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson эффективна против дельта-штамма вируса и других широко распространенных вариантов, говорится в сообщении компании.

Исследования препарата показали, что после прививки иммунитет сохранялся не менее восьми месяцев. Также ученые выяснили, что вакцина на 85% защищает от тяжелого течения заболевания и продемонстрировала защиту против госпитализации и смерти. «Вакцина была стабильно эффективной во всех изученных регионах мира, в том числе в Южной Африке и Бразилии, где в течение периода исследования наблюдалась высокая распространенность быстро развивающихся бета-и зета-вариантов», — отметили в компании.

Препарат Johnson & Johnson был зарегистрирован в США, Евросоюзе и одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных