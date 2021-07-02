J&J заявила об эффективности своей вакцины от дельта-штамма COVID-19
Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson эффективна против дельта-штамма вируса и других широко распространенных вариантов, говорится в сообщении компании.
Исследования препарата показали, что после прививки иммунитет сохранялся не менее восьми месяцев. Также ученые выяснили, что вакцина на 85% защищает от тяжелого течения заболевания и продемонстрировала защиту против госпитализации и смерти. «Вакцина была стабильно эффективной во всех изученных регионах мира, в том числе в Южной Африке и Бразилии, где в течение периода исследования наблюдалась высокая распространенность быстро развивающихся бета-и зета-вариантов», — отметили в компании.
Препарат Johnson & Johnson был зарегистрирован в США, Евросоюзе и одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.