J&J заявила об эффективности своей вакцины от дельта-штамма COVID-19

Исследования препарата показали, что после прививки иммунитет сохранялся не менее восьми месяцев. Также ученые выяснили, что вакцина на 85% защищает от тяжелого течения заболевания и продемонстрировала защиту против госпитализации и смерти. «Вакцина была стабильно эффективной во всех изученных регионах мира, в том числе в Южной Африке и Бразилии, где в течение периода исследования наблюдалась высокая распространенность быстро развивающихся бета-и зета-вариантов», — отметили в компании.