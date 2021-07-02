В Москве заявили о недостатке резервных госпиталей для лечения больных COVID-19
Москве не хватает мощности резервных госпиталей для лечения больных коронавирусом, часть неинфекционных больниц придется перепрофилировать вновь. В будущем власти города планируют оставить резерв коек под коронавирус, сообщила на Московском урбанистическом форуме заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже нам недостаточно этих мощностей (резервных госпиталей. — прим. ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на коротк ий период снова включаем в борьбу с вирусом и другие больницы», — сказала Ракова. По ее словам, как только «вирус пойдет на спад, мы сразу вернем эти больницы в нормальную работу, но останемся с резервными мощностями».
Ранее Ракова заявила, что в Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет почти 17 000, однако в ближайшие две недели его планируют нарастить до 24 000. До этого, в течение зимы-весны текущего года, резервные госпитали сворачивали после предыдущей волны заболеваемости.
По данным оперштаба на 2 июля, в Москве за сутки выявили 6893 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 6271 человек, скончались 112 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 372 705 случаев болезни. Накануне оперштаб сообщил о росте числа пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столице. С 14 июня их стало больше более чем в полтора раза — до 709 человек.
В целом по России на 2 июля коронавирус выявили у 23 218 человек. Скончались за сутки 679 пациентов — очередной рекордный показатель с начала пандемии.