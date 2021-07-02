В Москве заявили о недостатке резервных госпиталей для лечения больных COVID-19

«Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже нам недостаточно этих мощностей (резервных госпиталей. — прим. ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на коротк ий период снова включаем в борьбу с вирусом и другие больницы», — сказала Ракова. По ее словам, как только «вирус пойдет на спад, мы сразу вернем эти больницы в нормальную работу, но останемся с резервными мощностями».