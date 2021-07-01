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Оперштаб Москвы сообщил о росте количества пациентов на ИВЛ

Ведомости

В Москве количество находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пациентов с 14 июня увеличилось более чем в полтора раза — до 709 человек, следует из публикации в Telegram-канале московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно графику, представленному на канале, наибольшее количество человек на ИВЛ за это время составило 731. 14 июня таких пациентов было 457.

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте количества госпитализаций и смертельных случаев в больницах города. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 июля, в Москве за сутки выявили 7597 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5934 человека, скончались 108 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 365 812 случаев болезни.

В свою очередь, в целом в России фиксируют рекорд смертности от COVID-19 третий день подряд: за сутки скончались 672 пациента, инфекцию за 24 часа выявили у 23 543 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных