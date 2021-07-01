Оперштаб Москвы сообщил о росте количества пациентов на ИВЛ
В Москве количество находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пациентов с 14 июня увеличилось более чем в полтора раза — до 709 человек, следует из публикации в Telegram-канале московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Согласно графику, представленному на канале, наибольшее количество человек на ИВЛ за это время составило 731. 14 июня таких пациентов было 457.
29 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте количества госпитализаций и смертельных случаев в больницах города. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 июля, в Москве за сутки выявили 7597 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5934 человека, скончались 108 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 365 812 случаев болезни.
В свою очередь, в целом в России фиксируют рекорд смертности от COVID-19 третий день подряд: за сутки скончались 672 пациента, инфекцию за 24 часа выявили у 23 543 человек.