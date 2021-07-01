Оперштаб Москвы сообщил о росте количества пациентов на ИВЛ

В Москве количество находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пациентов с 14 июня увеличилось более чем в полтора раза — до 709 человек, следует из публикации в Telegram-канале московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.