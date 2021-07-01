Власти Москвы исключили приостановку работы городского транспорта
Приостановка работы общественного транспорта Москвы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявил руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов в ходе Московского урбанистического форума.
«Остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано», – сказал Ликсутов (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что городской транспорт работает по «самым жестким» стандартам.
Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, антител или отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. При этом накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при высоких темпах вакцинации населения, которые наблюдаются в последнюю неделею, подмосковные власти постараются такие меры не вводить.
Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта, но в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приниматься «адекватные решения». По данным оперштаба на 1 июля, в Москве за последние сутки выявили 7597 новых случаев коронавируса, 5934 человека выздоровели, 108 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 22 тыс. летальных исходов.