Власти Москвы исключили приостановку работы городского транспорта

«Остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано», – сказал Ликсутов (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что городской транспорт работает по «самым жестким» стандартам.