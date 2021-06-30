В Подмосковье «постараются не вводить» QR-коды в общественном транспорте

«Никто не хочет ограничений, никому не нравятся QR-коды. Но ведь не от хорошей жизни мы вводим ограничения, мы руководствуемся количеством выявленных случаев и угрозой для населения. И QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются. Мы стараемся все-таки очень аккуратно убеждать людей пройти вакцинацию, быть аккуратным в общественном транспорте, защищать себя. И чем дальше, тем больше мы видим результат. Надеюсь, мы переломили вот эти сомнения», — отметил Воробьев.