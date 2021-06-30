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В Подмосковье «постараются не вводить» QR-коды в общественном транспорте

Ведомости

Власти Подмосковья обсуждали возможность введения системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте, но при высоких темпах вакцинации населения, которые наблюдаются в последнюю неделею, постараются их не вводить. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24». 

«Мы рассматривали такую возможность, но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о решении по вводу системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте. 

«Никто не хочет ограничений, никому не нравятся QR-коды. Но ведь не от хорошей жизни мы вводим ограничения, мы руководствуемся количеством выявленных случаев и угрозой для населения. И QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются. Мы стараемся все-таки очень аккуратно убеждать людей пройти вакцинацию, быть аккуратным в общественном транспорте, защищать себя. И чем дальше, тем больше мы видим результат. Надеюсь, мы переломили вот эти сомнения», — отметил Воробьев.  

По его словам, при нынешнем темпе вакцинации в Подмосковье, в июле будет привито порядка 1,5-2 млн человек. «Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5-2 млн человек. Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и, вообще, зажить нормальной жизнью», — рассказал губернатор. 

23 июня министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, либо антител, либо отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. 

Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита. Ограничения не коснутся летних веранд. При этом при наличии QR-кода посетители могут находиться в помещение без масок и перчаток, в то время как персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты. Помимо этого в Подмосковье введены ограничения по заселению в гостиницы тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных