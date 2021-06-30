В Подмосковье «постараются не вводить» QR-коды в общественном транспорте
Власти Подмосковья обсуждали возможность введения системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте, но при высоких темпах вакцинации населения, которые наблюдаются в последнюю неделею, постараются их не вводить. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы рассматривали такую возможность, но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о решении по вводу системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте.
«Никто не хочет ограничений, никому не нравятся QR-коды. Но ведь не от хорошей жизни мы вводим ограничения, мы руководствуемся количеством выявленных случаев и угрозой для населения. И QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются. Мы стараемся все-таки очень аккуратно убеждать людей пройти вакцинацию, быть аккуратным в общественном транспорте, защищать себя. И чем дальше, тем больше мы видим результат. Надеюсь, мы переломили вот эти сомнения», — отметил Воробьев.
По его словам, при нынешнем темпе вакцинации в Подмосковье, в июле будет привито порядка 1,5-2 млн человек. «Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5-2 млн человек. Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и, вообще, зажить нормальной жизнью», — рассказал губернатор.
23 июня министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, либо антител, либо отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов.
Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита. Ограничения не коснутся летних веранд. При этом при наличии QR-кода посетители могут находиться в помещение без масок и перчаток, в то время как персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты. Помимо этого в Подмосковье введены ограничения по заселению в гостиницы тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.