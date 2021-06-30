Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе
Роскомнадзор заблокировал 19 интернет-ресурсов, которые генерируют QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Всего было удалено и заблокировано 227 страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«На основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест», — подчеркнули в пресс-службе.
Роскомнадзор также сообщил, что направил письма администрациям российских и иностранных социальных сетей, в которых попросил проводить мониторинг своих площадок и удалять публикации фейков. Ведомство также напомнило, что президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
В марте этого года в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях из-за неудаления информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В конце июня соцсети были признаны виновными по ряду протоколов о неудалении запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП ) и уже обязаны выплатить десятки миллионов рублей штрафов.