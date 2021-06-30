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Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал 19 интернет-ресурсов, которые генерируют QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Всего было удалено и заблокировано 227 страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«На основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест», — подчеркнули в пресс-службе.

Роскомнадзор также сообщил, что направил письма администрациям российских и иностранных социальных сетей, в которых попросил проводить мониторинг своих площадок и удалять публикации фейков. Ведомство также напомнило, что президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.

В марте этого года в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях из-за неудаления информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В конце июня соцсети были признаны виновными по ряду протоколов о неудалении запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП ) и уже обязаны выплатить десятки миллионов рублей штрафов.

Ранее по теме: Путин заявил об отсутствии намерения блокировать иностранные соцсети

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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