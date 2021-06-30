Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе

Роскомнадзор также сообщил, что направил письма администрациям российских и иностранных социальных сетей, в которых попросил проводить мониторинг своих площадок и удалять публикации фейков. Ведомство также напомнило, что президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.