Путин заявил об отсутствии намерения блокировать иностранные соцсети

«Мы им говорим: вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают. Не хотят слышать, что мы говорим. Это же неправильно», — сказал Путин. По его словам, «ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведет», как в Европе, так и в Азии, причем электронные платформы «в своих странах не очень цивилизованно себя ведут подчас».