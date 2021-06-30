Путин заявил об отсутствии намерения блокировать иностранные соцсети
Российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети, однако в отношениях с владеющими ими компаниями «есть проблемы»: они игнорируют законы и требования регуляторов. Иностранные платформы должны открывать свои юрлица в России и взаимодействовать с регуляторами, а если они не будут выполнять требования закона — их работу будут замедлять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Нет, у нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними, но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли у российских властей намерение блокировать иностранные соцсети. По его словам, подобное отношение иностранных корпораций «унижает достоинство» России.
«Ничего особенного мы от них не требуем. На первом этапе мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог», — отметил Путин. По его словам, сейчас претензии российских властей по части распространения детской порнографии, инструкций по суициду или как изготавливать коктейли Молотова игнорируются иностранными соцсетями.
«Мы им говорим: вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают. Не хотят слышать, что мы говорим. Это же неправильно», — сказал Путин. По его словам, «ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведет», как в Европе, так и в Азии, причем электронные платформы «в своих странах не очень цивилизованно себя ведут подчас».
«Но мы понимаем, что некоторые коллеги собираются это делать: открывать представительства. Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости», — заключил Путин.
В феврале 2021 г. комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ призвала предусмотреть возможность для временной или постоянной блокировки соцсетей за призывы к несанкционированным акциям. По мнению комиссии, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали источником распространения среди россиян «призывов к массовым беспорядкам».
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Кроме того, Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter в связи с невыполнением требований регулятора.
По состоянию на конец июня соцсети признаны виновными по ряду протоколов о неудалении запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП ) и уже обязаны выплатить десятки миллионов рублей штрафов. Рекордсменом по сумме взысканий по этой статье КоАП пока является Twitter. После того как в конце мая его оштрафовали на 19 млн руб., общая сумма наложенных на компанию штрафов в России приблизилась к 30 млн руб. Последним в середине июня оштрафовали Facebook на 17 млн руб.