Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

Ранее сегодня суд в Москве признал виновным в неудалении запрещенного контента Telegram. По четырем эпизодам соцсеть оштрафовали в сумме на 10 млн руб. В то же время рекордсменом по сумме взысканий по этой статье КоАП пока является Twitter. После того, как в конце мая его оштрафовали на 19 млн руб., общая сумма наложенных на компанию штрафов в России приблизилась к 30 млн руб.