Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей
Facebook признали виновным по четырем эпизодам неудаления запрещенного контента и оштрафовали в сумме на 17 млн руб., сообщили в пресс-службе Таганского суда в Москве.
Компанию признали виновным по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации) и назначили штраф на сумму 3 млн руб., — сообщили в суде. Соцсеть признали виновной по трем другим эпизодам по той же статье и обязали выплатить еще 14 млн руб. Общая сумма взысканий по сегодняшнему решению суда составила 17 млн руб.
Ранее сегодня суд в Москве признал виновным в неудалении запрещенного контента Telegram. По четырем эпизодам соцсеть оштрафовали в сумме на 10 млн руб. В то же время рекордсменом по сумме взысканий по этой статье КоАП пока является Twitter. После того, как в конце мая его оштрафовали на 19 млн руб., общая сумма наложенных на компанию штрафов в России приблизилась к 30 млн руб.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.