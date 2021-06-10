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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

Ведомости

Facebook признали виновным по четырем эпизодам неудаления запрещенного контента и оштрафовали в сумме на 17 млн руб., сообщили в пресс-службе Таганского суда в Москве.

Компанию признали виновным по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации) и назначили штраф на сумму 3 млн руб., — сообщили в суде. Соцсеть признали виновной по трем другим эпизодам по той же статье и обязали выплатить еще 14 млн руб. Общая сумма взысканий по сегодняшнему решению суда составила 17 млн руб.

Ранее сегодня суд в Москве признал виновным в неудалении запрещенного контента Telegram. По четырем эпизодам соцсеть оштрафовали в сумме на 10 млн руб. В то же время рекордсменом по сумме взысканий по этой статье КоАП пока является Twitter. После того, как в конце мая его оштрафовали на 19 млн руб., общая сумма наложенных на компанию штрафов в России приблизилась к 30 млн руб.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных