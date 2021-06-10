Суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Суд признал Telegram виновным по четырем эпизодам неудаления запрещенного в России контента и оштрафовали на 10 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского суда Москвы.
«Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей», — говорится в сообщении.
Компания признана виновной по трем другим эпизодам по той же статье КоАП, и обязана уплатить еще 8 млн руб. В сумме по сегодняшним решениям суда Telegram оштрафовали на 10 млн руб.
На данный момент больше всего штрафов за неудаление запрещенного контента обязан по решению российских судов уплатить Twitter. После того, как в конце мая его оштрафовали на 19 млн руб., общая сумма взысканий приблизилась к 30 млн руб.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.