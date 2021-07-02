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На портале госуслуг произошел сбой

Ведомости

Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого числа обращений и предлагает ждать 30 минут для входа на сайт. В пресс-службе Минцифры ТАСС признали, что портал мог быть недоступен из-за технических работ.

При попытке входа (авторизации) портал сообщал, что в данный момент на нем более 500 000 посетителей, после чего запускался обратный отсчет. В начале сбоя время ожидания составляло 5 минут, потом увеличилось до 30 минут. При этом получение QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус через открытый до сбоя аккаунт в портале, происходило без ожидания.

«На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», — пояснили в Минцифры ситуацию со сбоем. По состоянию на 12:36 мск работа «Госуслуг» возобновилась в обычном режиме.

Число обращений на сайт «Госуслуги» выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых выплат беременным и одиноким родителям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных