На портале госуслуг произошел сбой
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого числа обращений и предлагает ждать 30 минут для входа на сайт. В пресс-службе Минцифры ТАСС признали, что портал мог быть недоступен из-за технических работ.
При попытке входа (авторизации) портал сообщал, что в данный момент на нем более 500 000 посетителей, после чего запускался обратный отсчет. В начале сбоя время ожидания составляло 5 минут, потом увеличилось до 30 минут. При этом получение QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус через открытый до сбоя аккаунт в портале, происходило без ожидания.
«На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», — пояснили в Минцифры ситуацию со сбоем. По состоянию на 12:36 мск работа «Госуслуг» возобновилась в обычном режиме.
Число обращений на сайт «Госуслуги» выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых выплат беременным и одиноким родителям.