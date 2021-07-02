На портале госуслуг произошел сбой

При попытке входа (авторизации) портал сообщал, что в данный момент на нем более 500 000 посетителей, после чего запускался обратный отсчет. В начале сбоя время ожидания составляло 5 минут, потом увеличилось до 30 минут. При этом получение QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус через открытый до сбоя аккаунт в портале, происходило без ожидания.