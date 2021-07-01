В ФСО ответили на информацию о трудностях с получением QR-кодов у сотрудников
Федеральная служба охраны (ФСО) России не располагает данными о проблемах с получением своими сотрудниками QR-кодов о вакцинации, необходимых для посещения заведений общепита. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы ведомства Денис Симонов.
«Мы не располагаем информацией об указанных проблемах», — сказал Симонов. Деталей он не привел.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что у сотрудников ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это, как отмечают собеседники издания, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС. По их словам, сотрудникам ФСБ и ФСО приходится из-за этого обращаться в обычные поликлиники.
Позже пресс-секретарь президента России признал, что система с кодами пока работает «не должным образом». Он выразил надежду, что в течение недели ситуация нормализуется.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.