В ФСО ответили на информацию о трудностях с получением QR-кодов у сотрудников

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что у сотрудников ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это, как отмечают собеседники издания, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС. По их словам, сотрудникам ФСБ и ФСО приходится из-за этого обращаться в обычные поликлиники.