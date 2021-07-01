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РБК узнал о сложностях с получением QR-кодов у некоторых сотрудников ФСБ и ФСО

Ведомости

У сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО) возникли сложности с получением QR-кодов о вакцинации, наличии иммунитета или ПЦР для посещения мест общепита. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сотрудники ряда подразделений ФСБ и ФСО, в том числе центрального аппарата, не могут получить QR коды, необходимые для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Это, отмечают источники, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС.

Источник в московской мэрии подтвердил изданию, что в столичный департамент здравоохранения уже поступило несколько таких обращений от сотрудников ФСБ и ФСО. Пока некоторые силовики, как сообщил один из собеседников издания, обращаются в обычные поликлиники по месту жительства. Как минимум в ФСО создан оперативный штаб для разрешения ситуации.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.

Ранее по теме: В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных