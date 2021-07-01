РБК узнал о сложностях с получением QR-кодов у некоторых сотрудников ФСБ и ФСО
По словам собеседников издания, сотрудники ряда подразделений ФСБ и ФСО, в том числе центрального аппарата, не могут получить QR коды, необходимые для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Это, отмечают источники, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС.
Источник в московской мэрии подтвердил изданию, что в столичный департамент здравоохранения уже поступило несколько таких обращений от сотрудников ФСБ и ФСО. Пока некоторые силовики, как сообщил один из собеседников издания, обращаются в обычные поликлиники по месту жительства. Как минимум в ФСО создан оперативный штаб для разрешения ситуации.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.