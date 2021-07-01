РБК узнал о сложностях с получением QR-кодов у некоторых сотрудников ФСБ и ФСО

По словам собеседников издания, сотрудники ряда подразделений ФСБ и ФСО, в том числе центрального аппарата, не могут получить QR коды, необходимые для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Это, отмечают источники, могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС.