В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов
Одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно, заявила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.
«Одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», — сказала Вуйнович. Она отметила, что об этом неоднократно говорили директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и региональный директор Европейского бюро организации Ханс Клюге.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».