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В мэрии Москвы допустили распространение системы QR-кодов на транспорт и магазины

Ведомости

В Москве могут распространить систему QR-кодов и на другие сферы помимо общепита, включая транспорт и магазины, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Первого канала».

«Транспорт и магазины, может быть не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, ждать ли распространения этой системы на транспорт или на походы в магазины. Сроков возможного введения новых ограничений он не назвал.

РБК со ссылкой на источники в мэрии уточняет, что QR-коды могут быть введены в театрах и кинотеатрах. «Через пару месяцев может дойти и до транспорта», — сказал один из собеседников издания, добавив, что решения по новым ограничениям пока не приняты.

Ранее Немерюк заявил, что почти половина — 7 тыс. из около 15 тыс. — заведений общепита стали работать по QR-кодам. На него могут не переходить свыше 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах при условии, что они не будут открыты для посторонних, отметил он.

Требование пускать в рестораны и кафе по QR-кодам вступило в силу в Москве 28 июня. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений. Бизнес, как ранее сообщали «Ведомости», просил власти Москвы перенести внедрение системы QR-кодов на 1 августа текущего года.

Ранее по теме: Почти половина заведений общепита в Москве начали работать по QR-кодам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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