В мэрии Москвы допустили распространение системы QR-кодов на транспорт и магазины

Ранее Немерюк заявил, что почти половина — 7 тыс. из около 15 тыс. — заведений общепита стали работать по QR-кодам. На него могут не переходить свыше 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах при условии, что они не будут открыты для посторонних, отметил он.