Почти половина заведений общепита в Москве начали работать по QR-кодам

На режим работы по QR-кодам могут не переходить свыше 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах при условии, что они не будут открыты для посторонних, отметил он.