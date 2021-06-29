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Почти половина заведений общепита в Москве начали работать по QR-кодам

Ведомости

Почти половина заведений общественного питания в Москве перешли на работу по QR-кодам, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

«На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», — сказал Немерюк.

На режим работы по QR-кодам могут не переходить свыше 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах при условии, что они не будут открыты для посторонних, отметил он.

Требование пускать в рестораны и кафе по QR-кодам вступило в силу 28 июня. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных