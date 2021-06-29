Почти половина заведений общепита в Москве начали работать по QR-кодам
Почти половина заведений общественного питания в Москве перешли на работу по QR-кодам, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.
«На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», — сказал Немерюк.
На режим работы по QR-кодам могут не переходить свыше 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах при условии, что они не будут открыты для посторонних, отметил он.
Требование пускать в рестораны и кафе по QR-кодам вступило в силу 28 июня. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений.