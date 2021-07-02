СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы Коломны

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства" – прим. ред.)», — говорится в сообщении. 2 июля Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также замглавы ГСУ СК по Московской области.