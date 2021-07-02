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СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы Коломны

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства главы подмосковной Коломны Дениса Лебедева, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства" – прим. ред.)», — говорится в сообщении. 2 июля Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также замглавы ГСУ СК по Московской области.

Ранее ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Лебедев найден мертвым в квартире. По предварительной информации источников, причиной смерти стало самоубийство.

Лебедев, уроженец Коломны, занимал должность главы Коломенского городского округа с 2017 г. В 2014-2016 гг. возглавлял Озерский муниципальный район, а потом — городской округ Озеры (сейчас входит в городской округ Коломна). С 2008 г. Лебедев был председателем коломенского отделения партии «Справедливая Россия».

Ранее по теме: СМИ сообщили о смерти мэра Коломны Дениса Лебедева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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