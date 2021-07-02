СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы Коломны
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства главы подмосковной Коломны Дениса Лебедева, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства" – прим. ред.)», — говорится в сообщении. 2 июля Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также замглавы ГСУ СК по Московской области.
Ранее ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Лебедев найден мертвым в квартире. По предварительной информации источников, причиной смерти стало самоубийство.
Лебедев, уроженец Коломны, занимал должность главы Коломенского городского округа с 2017 г. В 2014-2016 гг. возглавлял Озерский муниципальный район, а потом — городской округ Озеры (сейчас входит в городской округ Коломна). С 2008 г. Лебедев был председателем коломенского отделения партии «Справедливая Россия».