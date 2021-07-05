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В Москве начались испытания «Спутника V» на подростках

Ведомости

Клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках 12-17 лет начались в Москве, сообщил оперштаб.

«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

Для участия в исследовании набрали 100 человек. Сегодня добровольцы начали проходить медицинское обследование. Участникам испытаний будут делать прививки вакциной «Спутник V», которая используется для взрослых, но в меньшей дозировке.

В третьей фазе испытаний примут участие 250 человек. Их начнут набирать в конце лета, добавили в штабе. Исследование пройдет в течение года. В нем смогут принять участие подростки, которые раньше не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных