В Москве начались испытания «Спутника V» на подростках
Клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках 12-17 лет начались в Москве, сообщил оперштаб.
«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — рассказала заммэра города Анастасия Ракова.
Для участия в исследовании набрали 100 человек. Сегодня добровольцы начали проходить медицинское обследование. Участникам испытаний будут делать прививки вакциной «Спутник V», которая используется для взрослых, но в меньшей дозировке.
В третьей фазе испытаний примут участие 250 человек. Их начнут набирать в конце лета, добавили в штабе. Исследование пройдет в течение года. В нем смогут принять участие подростки, которые раньше не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.