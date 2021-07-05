В Москве начались испытания «Спутника V» на подростках

В третьей фазе испытаний примут участие 250 человек. Их начнут набирать в конце лета, добавили в штабе. Исследование пройдет в течение года. В нем смогут принять участие подростки, которые раньше не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.