Против экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело
В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает Следственный комитет (СК).
По версии следствия, в 2015 г., будучи губернатором Кировской области, Белых обеспечил заключение договора займа между «Кировской региональной ипотечной корпорацией» (КРИК) и одной из местных компаний на 320 миллионов рублей. КРИК не получила деньги назад, так как Белых распределял их «на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии». Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с областного правительства в пользу КРИК более 202 млн руб.
Накануне адвокат Белых Андрей Грохотов отрицал, что его подзащитный стал фигурантом нового уголовного дела. Адвокат утверждал, что Белых допрашивают следствием в Кирове в качестве свидетеля по другому делу, связанному с банкротством Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») в 2018 г. и касается предназначавшихся бюджетникам служебных квартир, принадлежавших этой организации.
В сентябре 2020 г. Белых уже этапировали в Киров из колонии № 5 села Клекотки в Рязанской области для допроса в качестве свидетеля по этому делу.
Никита Белых был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Пресненский суд 1 февраля 2018 г. приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. за получение взятки в 400 000 евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 000 евро от предпринимателя Альберта Ларицкого Белых был оправдан.