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Против экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело

Ведомости

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в 2015 г., будучи губернатором Кировской области, Белых обеспечил заключение договора займа между «Кировской региональной ипотечной корпорацией» (КРИК) и одной из местных компаний на 320 миллионов рублей. КРИК не получила деньги назад, так как Белых распределял их «на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии». Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с областного правительства в пользу КРИК более 202 млн руб.

Накануне адвокат Белых Андрей Грохотов отрицал, что его подзащитный стал фигурантом нового уголовного дела. Адвокат утверждал, что Белых допрашивают следствием в Кирове в качестве свидетеля по другому делу, связанному с банкротством Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») в 2018 г. и касается предназначавшихся бюджетникам служебных квартир, принадлежавших этой организации.

В сентябре 2020 г. Белых уже этапировали в Киров из колонии № 5 села Клекотки в Рязанской области для допроса в качестве свидетеля по этому делу.

Никита Белых был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Пресненский суд 1 февраля 2018 г. приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. за получение взятки в 400 000 евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 000 евро от предпринимателя Альберта Ларицкого Белых был оправдан.

Ранее по теме: Никиту Белых этапировали в Киров как свидетеля по делу о служебных квартирах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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