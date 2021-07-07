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Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26, говорится на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в телеграмме.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа. По информации ТАСС, найдены тела 19 человек. По данным МЧС, обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.

Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости. Ранее спасатели нашли тела девяти погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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