Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа. По информации ТАСС, найдены тела 19 человек. По данным МЧС, обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.