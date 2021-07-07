Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Президент России Владимир Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26, говорится на сайте Кремля.
«С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в телеграмме.
Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа. По информации ТАСС, найдены тела 19 человек. По данным МЧС, обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.
Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости. Ранее спасатели нашли тела девяти погибших.