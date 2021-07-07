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Семьи погибших при крушении Ан-26 получат 3,5 млн рублей компенсации

Ведомости

Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат около 3,5 млн руб. выплат. Такая сумма компенсации была названа на совещании в правительстве Камчатского края, передает «Интерфакс».

«Семьи погибших получат по страховке 2 025 000 руб. и еще по 1 млн руб. — от авиакомпании», — приводит агентство слова гендиректора ФКП «Аэропорты Камчатки» Александра Журавлева.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на совещании отметил, что семьям погибших будет выплачено по 500 000 руб. из краевого бюджета. Он объявил в регионе трехдневный траур в связи с авиакатастрофой. «7, 8, 9 июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями», — сказал Солодов.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского утром 6 июля. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. Обломки самолета нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы со стороны береговой линии. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости. Ранее спасатели нашли тела девяти погибших.

Ранее по теме: На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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