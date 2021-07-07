Семьи погибших при крушении Ан-26 получат 3,5 млн рублей компенсации

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского утром 6 июля. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. Обломки самолета нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы со стороны береговой линии. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.