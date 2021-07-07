Семьи погибших при крушении Ан-26 получат 3,5 млн рублей компенсации
Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат около 3,5 млн руб. выплат. Такая сумма компенсации была названа на совещании в правительстве Камчатского края, передает «Интерфакс».
«Семьи погибших получат по страховке 2 025 000 руб. и еще по 1 млн руб. — от авиакомпании», — приводит агентство слова гендиректора ФКП «Аэропорты Камчатки» Александра Журавлева.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на совещании отметил, что семьям погибших будет выплачено по 500 000 руб. из краевого бюджета. Он объявил в регионе трехдневный траур в связи с авиакатастрофой. «7, 8, 9 июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями», — сказал Солодов.
Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского утром 6 июля. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. Обломки самолета нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы со стороны береговой линии. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.
Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости. Ранее спасатели нашли тела девяти погибших.