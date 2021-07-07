На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26
Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-24, на борту которого было 28 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что поисковые работы продолжаются. Для опознания погибших, возможно, придется проводить генетическую экспертизу.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на правительство региона, что тела погибших начали извлекать, их число уточняется.
Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным санавиации, все они погибли. Обломки самолета, по данным МЧС, были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы. По одной из версий, самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК). Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.