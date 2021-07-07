На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. На борту было 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным санавиации, все они погибли. Обломки самолета, по данным МЧС, были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы. По одной из версий, самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.