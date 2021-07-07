Трамп подал иск к Facebook и Twitter за блокировку своих аккаунтов
Бывший президент США Дональд Трамп подал иски к технологическим компаниям, в частности к Facebook и Twitter, а также их основателям Марку Цукербергу и Джеку Дорси, с требованием восстановить его удаленные аккаунты в соцсетях и компенсировать ему моральный ущерб.
«Совместно с America First Policy Institute я, как ведущий представитель группового иска, подаю крупный коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками. Трансляция выступления велась в эфире Fox News
Facebook и Twitter навечно заблокировали Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. По мнению руководства соцсетей, именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Youtube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
В июне Facebook заявил, что Трамп сможет вернуть доступ к аккаунтам через два года при соблюдении определенных условий. В конце этого периода соцсеть планирует привлечь экспертов, чтобы оценить риски для общественной безопасности. Если будет решено, что риски сохраняются, то блокировка будет продлена. Если Трамп после снятия блокировки вновь нарушит правила Facebook, то его аккаунты могут быть удалены.