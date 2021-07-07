Трамп подал иск к Facebook и Twitter за блокировку своих аккаунтов

В июне Facebook заявил, что Трамп сможет вернуть доступ к аккаунтам через два года при соблюдении определенных условий. В конце этого периода соцсеть планирует привлечь экспертов, чтобы оценить риски для общественной безопасности. Если будет решено, что риски сохраняются, то блокировка будет продлена. Если Трамп после снятия блокировки вновь нарушит правила Facebook, то его аккаунты могут быть удалены.