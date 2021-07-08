Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Дании победила в турнире в 1992 г., в 1984 г. стала полуфиналистом. Сборная никогда раньше не выигрывала чемпионат Европы. В 1996 г. команда прошла в полуфинал, в 1968 г. победила команду СССР и заняла третье место.