Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу
Сборная Англии обыграла сборную Дании со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020, сообщили «РИА Новости».
Первый гол на 30 минуте матча забил игрок сборной Дании Миккель Дамсгор, на 39 минуте автогол забил Симон Кьер. На 104 минуте второй мяч в ворота Дании забил Харри Кейн.
Сборная Дании победила в турнире в 1992 г., в 1984 г. стала полуфиналистом. Сборная никогда раньше не выигрывала чемпионат Европы. В 1996 г. команда прошла в полуфинал, в 1968 г. победила команду СССР и заняла третье место.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче сыграют сборные Англии и Италии.
Сборная России на чемпионате заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0). Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на турнире неудовлетворительной.