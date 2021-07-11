Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Собянин: Москва преодолела пик по заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается напряженной, однако столице удалось преодолеть пиковые значения по распространению коронавируса, рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена... Слава богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

9 июля Собянин уже отмечал стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако подчеркивал, что прогнозировать дальнейший спад власти пока не берутся. Собянин отметил, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19. Также мэр города отметил, что Москва вышла на уровень вакцинации в 110 000 человек в сутки. В ближайшие пару дней общее количество привитых первым компонентом препарата от коронавируса достигнет 3,5 млн жителей, отметил он.

19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост граждан с коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. По данным оперштаба, накануне он составил 5694 случая. За все время пандемии число случаев составило 1 423 828.  Умерли 23 538 пациентов.

Ранее по теме: В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных