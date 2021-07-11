Собянин: Москва преодолела пик по заболеваемости коронавирусом

9 июля Собянин уже отмечал стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако подчеркивал, что прогнозировать дальнейший спад власти пока не берутся. Собянин отметил, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19. Также мэр города отметил, что Москва вышла на уровень вакцинации в 110 000 человек в сутки. В ближайшие пару дней общее количество привитых первым компонентом препарата от коронавируса достигнет 3,5 млн жителей, отметил он.