Собянин: Москва преодолела пик по заболеваемости коронавирусом
Эпидемиологическая обстановка в Москве остается напряженной, однако столице удалось преодолеть пиковые значения по распространению коронавируса, рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена... Слава богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
9 июля Собянин уже отмечал стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако подчеркивал, что прогнозировать дальнейший спад власти пока не берутся. Собянин отметил, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19. Также мэр города отметил, что Москва вышла на уровень вакцинации в 110 000 человек в сутки. В ближайшие пару дней общее количество привитых первым компонентом препарата от коронавируса достигнет 3,5 млн жителей, отметил он.
19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост граждан с коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. По данным оперштаба, накануне он составил 5694 случая. За все время пандемии число случаев составило 1 423 828. Умерли 23 538 пациентов.